Правительство Франции отказалось от повышения акциза на бензин

Фото: Эдуард Филипп (twitter.com/EPhilippePM)

Повышение акцизов на топливо исключили из закона о бюджете страны на 2019 год

Французское правительство полностью отказалось от намерений повышения акцизов на топливо. Об этом сообщил вечером в среду, 5 декабря, премьер-министр страны Эдуард Филипп, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Глава правительства страны заявил, что повышение акцизов на топливо исключено из закона о бюджете Франции на 2019 год.

"Правительство готово к диалогу и демонстрирует это, поскольку это повышение налога было исключено из закона о бюджете на 2019", - заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп официально объявил о приостановке роста налогов на топливо на фоне массовых протестов. При этом представители движения "желтые жилеты" выразили неудовлетворение новыми мерами правительства страны, в частности введением моратория на рост цен на топливо.

Ранее РБК-Украина писало, что более 100 лицеев заблокированы по всей Франции в рамках антиправительственных протестов.

Как известно, в результате столкновений между демонстрантами, протестующими против повышения цен на топливо, и правоохранителями во Франции задержали 412 человек. Кроме того, 133 человека были ранены, в том числе и сотрудники полиции.

Отметим, власти Франции обсуждали возможность введения режима чрезвычайного положения из-за протестных акции в Париже. По словам представителя французского правительства Бенжамена Гриво, инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков.