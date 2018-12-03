Фото: протесты во Франции (GettyImages)

Учащиеся протестуют против цен на топливо и против реформ в образовательном секторе

Более 100 лицеев заблокированы по всей Франции в рамках антиправительственных протестов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Figaro.

Сообщается, что в Париже перекрыт доступ к семи лицеям, администрация еще десяти лицеев сообщала о попытках блокирования доступа к образовательным учреждениям. Учащиеся протестуют против цен на топливо и против реформ в образовательном секторе.

Отметим, обращение президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера к Национальной ассамблеи Франции было отменено, чтобы "отдать приоритет" слушаниям относительно протестов, которые продолжаются в стране уже несколько недель.

Как известно, в результате столкновений между демонстрантами, протестующими против повышения цен на топливо, и правоохранителями во Франции задержали 412 человек. Кроме того, 133 человека были ранены, в том числе и сотрудники полиции.

Отметим, власти Франции обсуждали возможность введения режима чрезвычайного положения из-за протестных акции в Париже. По словам представителя французского правительства Бенжамена Гриво, инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков.