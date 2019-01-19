ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Париже задержали 12 участников протеста "желтых жилетов"

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 15:17
В Париже задержали 12 участников протеста "желтых жилетов"
Фото: протесты во Франции (twitter.com/KareemN96)

Сегодня во Франции началась новая волна антиправительственных протестов

Французские правоохранители задержали 12 участников антиправительственного протеста "желтых жилетов" в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщили в полиции, задержания протестующих происходили после случайных проверок, в частности, из-за наличия запрещенного оружия.

Отмечается, что сегодняшние протесты "желтых жилетов" во Франции проходят мирно и спокойно.

Напомним, ранее сообщалось, что в нескольких городах Франции и столице страны Париже началась новая волна антиправительственных протестов движения "желтых жилетов". Для обеспечения правопорядка задействованы тысячи сотрудников полиции, в частности, 5 тыс. правоохранителей вышли сегодня на улицы Парижа.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон официально начал национальные дебаты. Президент должен встретиться с 600 мэрами и чиновниками. Встреча состоится в городе Гран-Буртерульд. Активисты "желтых жилетов" уже анонсировали протесты в этом городе из-за визита президента.

Как известно, количество задержанных полицией участников движения "желтых жилетов" во время протестов на прошлой неделе во Франции составила 240 человек. Также добавим, что во время акции были зафиксированы случаи нападения протестующих на журналистов.

В Донецкой области на КПВВ задержали боевика "ДНР" Во Франции предъявили обвинения экс-помощнику Макрона
Новости Украины ФранцияпротестПарижЖелтые жилетыЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь