В Париже задержали 12 участников протеста "желтых жилетов"

Фото: протесты во Франции (twitter.com/KareemN96)

Сегодня во Франции началась новая волна антиправительственных протестов

Французские правоохранители задержали 12 участников антиправительственного протеста "желтых жилетов" в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщили в полиции, задержания протестующих происходили после случайных проверок, в частности, из-за наличия запрещенного оружия.

Отмечается, что сегодняшние протесты "желтых жилетов" во Франции проходят мирно и спокойно.

Breaking: For the 10th week in a row, thousands of #Giletsjaunes demonstrators protest across France. pic.twitter.com/h0RTD8Qv7D — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 19, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что в нескольких городах Франции и столице страны Париже началась новая волна антиправительственных протестов движения "желтых жилетов". Для обеспечения правопорядка задействованы тысячи сотрудников полиции, в частности, 5 тыс. правоохранителей вышли сегодня на улицы Парижа.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон официально начал национальные дебаты. Президент должен встретиться с 600 мэрами и чиновниками. Встреча состоится в городе Гран-Буртерульд. Активисты "желтых жилетов" уже анонсировали протесты в этом городе из-за визита президента.

Как известно, количество задержанных полицией участников движения "желтых жилетов" во время протестов на прошлой неделе во Франции составила 240 человек. Также добавим, что во время акции были зафиксированы случаи нападения протестующих на журналистов.