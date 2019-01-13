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Французская полиция задержала 240 участников движения "желтых жилетов"

Новости » Происшествия    13.01.2019 - 06:29
Французская полиция задержала 240 участников движения "желтых жилетов"
Фото: протесты во Франции (twitter.com/CGTNOfficial)

Большинство задержали во время демонстраций в Париже

Число задержанных полицией участников  движения "желтых жилетов" во время протестов во Франции возросло 240 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал BFM TV.

По данным правоохранителей, только в Париже арестовали 156 человек. Всего участие в протестах во Франции приняло 84 тыс. человек. Из них 8 тыс. протестующих вышли на манифестации в Париже.

"Двести человек были помещены под стражу", - отметили в полиции

Также добавили, что во время акции были зафиксированы случаи нападений протестующих на журналистов.

Для охраны общественного порядка на улицы Парижа вышли 5000 офицеров.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выразил подозрение, что некоторые из участников акций протеста движения "желтых жилетов" получают поддержку из-за рубежа. Также в правительстве Франции отмечают роль в протестах российской государственной телекомпании "Россия сегодня" (RT), вещающей на многих языках.

Отметим, из-за протестов президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря 2018 объявил чрезвычайное экономическое положение в стране.

 

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