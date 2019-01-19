У Парижі затримали 12 учасників протесту "жовтих жилетів"

Фото: протести у Франції (twitter.com/KareemN96)

Сьогодні у Франції розпочалася нова хвиля антиурядових протестів

Французькі правоохоронці затримали 12 учасників антиурядового протесту "жовтих жилетів" у Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомили у поліції, затримання протестувальників відбувалися після випадкових перевірок, зокрема, через наявність забороненої зброї.

Зазначається, що сьогоднішні протести "жовтих жилетів" у Франції проходять мирно та спокійно.

Breaking: For the 10th week in a row, thousands of #Giletsjaunes demonstrators protest across France. pic.twitter.com/h0RTD8Qv7D — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 19, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у декількох містах Франції та столиці країни Парижі розпочалася нова хвиля антиурядових протестів руху "жовтих жилетів". Для забезпечення правопорядку задіяно тисячі працівників поліції, зокрема, 5 тис. правоохоронців вийшли сьогодні на вулиці Парижу.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон офіційно розпочав національні дебати. Президент має зустрітись з 600 мерами і чиновниками. Зустріч відбудеться у місті Гран-Буртерульд. Активісти "жовтих жилетів" вже анонсували протести у цьому місті через візит президента.

Як відомо, кількість затриманих поліцією учасників руху "жовтих жилетів" під час протестів минулого тижня у Франції склала 240 осіб. Також додамо, що під час акції були зафіксовані випадки нападу протестуючих на журналістів.