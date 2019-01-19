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У Парижі затримали 12 учасників протесту "жовтих жилетів"

Новини » Надзвичайні події    19.01.2019 - 15:17
У Парижі затримали 12 учасників протесту "жовтих жилетів"
Фото: протести у Франції (twitter.com/KareemN96)

Сьогодні у Франції розпочалася нова хвиля антиурядових протестів

Французькі правоохоронці затримали 12 учасників антиурядового протесту "жовтих жилетів" у Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомили у поліції, затримання протестувальників відбувалися після випадкових перевірок, зокрема, через наявність забороненої зброї.

Зазначається, що сьогоднішні протести "жовтих жилетів" у Франції проходять мирно та спокійно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у декількох містах Франції та столиці країни Парижі розпочалася нова хвиля антиурядових протестів руху "жовтих жилетів". Для забезпечення правопорядку задіяно тисячі працівників поліції, зокрема, 5 тис. правоохоронців вийшли сьогодні на вулиці Парижу.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон офіційно розпочав національні дебати. Президент має зустрітись з 600 мерами і чиновниками. Зустріч відбудеться у місті Гран-Буртерульд. Активісти "жовтих жилетів" вже анонсували протести у цьому місті через візит президента.

Як відомо, кількість затриманих поліцією учасників руху "жовтих жилетів" під час протестів минулого тижня у Франції склала 240 осіб. Також додамо, що під час акції були зафіксовані випадки нападу протестуючих на журналістів.

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