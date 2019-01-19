Во Франции началась новая волна протестов "желтых жилетов"

Фото: протесты во Франции (twitter.com/CGTNOfficial)

В Париже за правопорядком следят 5 тыс. полицейских

Сегодня, 19 января, во Франции началась десятая волна антиправительственных протестов движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 20minutes.fr.

Как сообщается, протестующие начали собираться на митинги в нескольких французских городах, в частности в столице страны Париже.

Отмечается, что для охраны правопорядка в Париже на улицы вышли 5 тысяч правоохранителей. Полицейские установили усиленное патрулирование вокруг зданий правительства и на Елисейских полях. Также тысячи правоохранителей задействованы по всей стране.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон официально начал национальные дебаты. Президент должен встретиться с 600 мэрами и чиновниками. Встреча состоится в городе Гран-Буртерульд. Активисты "желтых жилетов" уже анонсировали протесты в этом городе из-за визита президента.

Как известно, количество задержанных полицией участников движения "желтых жилетов" во время протестов на прошлой неделе во Франции составило 240 человек. Также добавим, что во время акции были зафиксированы случаи нападения протестующих на журналистов.

Кроме того, Макрон выразил подозрение, что некоторые из участников акций протеста движения "желтых жилетах" получают поддержку из зарубежья. Также в правительстве Франции отмечают роль в протестах российской государственной телекомпании "Россия сегодня" (RT).