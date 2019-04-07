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В Париже пожар в многоэтажке стал причиной взрыва

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 05:30
В Париже пожар в многоэтажке стал причиной взрыва

Данных о жертвах нет

В Париже произошел пожар в многоэтажном жилом доме, что впоследствии стало причиной взрыва в здании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что огонь возник в дома и в 19-м округе столицы Франции. Огонь распространился со второго по пятый этаж и охватил 27 квартир.

По словам очевидцев, несколько человек смогли самостоятельно выбраться из горящего дома до прибытия спасателей. При этом данных о погибших и пострадавших пока нет.

Спасатели проводят тушение и выясняют причины взрыва. Причина пожара пока также неизвестна.

Напомним, 6 апреля в Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Во время ликвидации пожара в квартире дома в Шевченковском районе столицы погиб человек.

В тот же день в Кривом Роге (Днепропетровская область) на пожаре погибли три человека, еще трое пострадали.

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