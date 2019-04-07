У Парижі пожежа в багатоповерхівці спричинила вибух

Фото: пожежа в Парижі (twitter/Friimeeuze)

Даних щодо жертв немає

У Парижі сталась пожежа в багатоповерховому житловому будинку, що спричинило вибух у будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Le Figaro.

Зазначається, що вогонь виник у будинк у 19-му окрузі столиці Франції. Вогонь поширився з другого по п'ятий поверх та охопив 27 квартир.

За словами очевидців, кілька людей змогли самостійно вибратися з палаючого будинку до прибуття рятувальників. При цьому даних про загиблих і постраждалих наразі немає.

Рятувальники проводять гасіння та з'ясовують причини вибуху. Причина пожежі поки також невідома.

[SUIVI] - Incendie de l'immeuble, boulevard #McDonald. Une vidéo montre une très forte explosion dans l'immeuble.

50 pompiers sont mobilisés sur cet incendie. #Paris #Incendie pic.twitter.com/kMcllaGWtR — La Plume Libre (@LPLdirect) April 6, 2019

Нагадаємо, 6 квітня у Києві сталась пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Під час ліквідації пожежі в квартирі будинку в Шевченківському районі столиці загинув чоловік.

Того ж дня у Кривому Розі (Дніпропетровська область) на пожежі загинуло троє людей, ще троє постраждали.