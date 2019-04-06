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В Киевской обл. загорелось складское здание Новой Почты

Новости » Происшествия    06.04.2019 - 16:45
В Киевской обл. загорелось складское здание Новой Почты
Иллюстративное фото (cv.dsns.gov.ua)

Пожар произошел в 14:04 на площади в 450 квадратных метров

В Киевской области в селе Калиновка Васильевского района произошел пожар складского одноэтажного здания "Новой почты". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что возгорание произошло 6 апреля 2019 в 14:04 на площади в 450 квадратных метров.

"Угрозы распространения пожара нет. Предварительно жертв и пострадавших нет", - сообщили спасатели.

Пожар был локализован на площади в 350 квадратных метров в 15:25. К тушению было привлечено 14 лицевые личного состава, а также 5 единиц спецтехники.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве горела многоэтажка, есть жертвы. Во время ликвидации пожара в квартире многоэтажки в Шевченковском районе в 9-этажном жилом доме на вул. Авиаконструктора И. Сикорского 6 (Танковая) погиб мужчина.

Напомним, что в Днепропетровской обл. в пожаре погибло 3 человека. Спасатели сообщили, что на месте пожара обнаружены тела 3-х человек, из них 2 ребенка (отец 1973 года рождения, мальчик 2011 года рождения и девочка 2009 года рождения) и пострадало 3 человека, из них 1 ребенок (мать 1982 года рождения, бабушка 1960 года рождения, мальчик 2017 года)

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