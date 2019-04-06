В Днепропетровской обл. в пожаре погибло 3 человека

Фото: пожар в Кривом Роге (dsns.gov.ua)

Среди погибших 2 детей

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) в субботу, 6 апреля, в пожаре погибло 3 человека, еще 3 пострадало. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что происшествие случилось в Долгинцевском районе города Кривой Рог на улицы Донецкая. Спасатели получили сообщение о пожаре в 5:39.

"На месте пожара обнаружены тела 3-х человек, из них 2 ребенка (отец 1973 года рождения, мальчик 2011 года рождения и девочка 2009 года рождения) и пострадало 3 человека, из них 1 ребенок (мать 1982 года рождения, бабушка 1960 года рождения, мальчик 2017 года)", - сообщили в ГСЧС.

Пострадавших людей было госпитализировано в городскую больницу работниками скорой медицинской службы.

Также огонь повредил конструкции дома, мебель и вещи на площади в 150 квадратных метров. В 6:24 спасатели локализовали пожар, а в 9:20 он был ликвидирован. Всего к ликвидации было привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

"Причину пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов", - заявили спасатели.

Фото: пожар в Кривом Роге (dsns.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в лесном пожаре в Китае погибли 26 пожарных. В горах провинции Сычуань (Китай) произошел масштабный пожар, во время тушения которого погибли не менее 26 пожарных, еще около 30 человек пропали без вести.