В Париже мужчина с ножом напал на прохожих, есть пострадавшие

В Париже мужчина с ножом напал на людей у бывшей редакции журнала Charlie Hebdo. В результате инцидента четыре человека получили ранения.
Об этом сообщает BFMTV.
Нападение было совершено в 11-м округе Парижа. После нападения мужчина скрылся с места преступления. Позже его задержала полиция.
Двое раненых находятся в тяжелом положении. Поданным издания, среди пострадавших двое сотрудников информационного агентства First Lines.
Напомним, в конце июня в шотландском городе Глазго неизвестный мужчина совершил нападение с ножом. От ранений умер один человек.
Кроме того, 26 июня в центре Глазго мужчина напал с холодным оружием на людей на территории отеля "Парк инн". В результате нападения мужчины в центре Глазго были ранены шесть человек, трое из них скончались.
Добавим, что 21 июня в британском городке Рединг мужчина с ножом напал на прохожих во время манифестации против расизма, погибли трое людей.
Ранее сообщалось, что в Бельгии совершили покушение на убийство бургомистра города Брюгге Дирка Де Фау, он получил ножевое ранение.