У Парижі чоловік з ножем напав на перехожих, є постраждалі

Фото: чоловік з ножем (pixabay.com)

В Парижі чоловік з ножем напав на людей у колишньої редакції журналу Charlie Hebdo. В результаті інциденту чотири людини отримали поранення.

Про це повідомляє BFMTV.

Напад було скоєно в 11-му окрузі Парижа. Після нападу чоловік зник з місця злочину. Пізніше його затримала поліція.

Двоє поранених знаходяться у важкому становищі. Поданим видання, серед постраждалих двоє співробітників інформаційного агентства First Lines.

Нагадаємо, наприкінці червня в шотландському місті Глазго невідомий чоловік скоїв напад з ножем. Від поранень помер один чоловік.

Крім того, 26 червня у центрі Глазго чоловік напав з холодною зброєю на людей на території готелю "Парк інн". В результаті нападу чоловіка у центрі Глазго були поранено шість осіб, троє з них померли.

Додамо, що 21 червня в британському містечку Редінг чоловік з ножем напав на перехожих під час маніфестації проти расизму, загинули троє людей.

Раніше повідомлялося, що у Бельгії вчинили замах на вбивство бургомістра міста Брюгге Дірка Де Фау, він отримав ножове поранення.