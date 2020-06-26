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В Глазго мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы

Новости » Происшествия     26.06.2020 - 16:34
В Глазго мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы
Фото: мужчина с ножом (pixabay)

Инцидент произошел в центре города

В шотландском городе Глазго неизвестный мужчина напал на людей с ножом. В результате инцидента погибли по меньшей мере трое людей.

Об этом сообщает BBC.

Происшествие случилось в гостинице в центре города. По предварительной информации, нападающий ранил троих людей на лестничной клетке, после чего они скончались.

На месте происшествия находятся десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи.

В полиции сообщили, что нападающий был застрелен.

Издание The Telegraph пишет, что правоохранители не исключают версию теракта.

Напомним, 21 июня в британском городке Рединг мужчина с ножом напал на прохожих во время манифестации против расизма, погибли трое людей.

Кроме того, в Бельгии совершили покушение на убийство бургомистра города Брюгге Дирка Де Фау, он получил ножевое ранение.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ШотландияТеракт
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