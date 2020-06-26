В Глазго мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы

Инцидент произошел в центре города
В шотландском городе Глазго неизвестный мужчина напал на людей с ножом. В результате инцидента погибли по меньшей мере трое людей.
Об этом сообщает BBC.
Происшествие случилось в гостинице в центре города. По предварительной информации, нападающий ранил троих людей на лестничной клетке, после чего они скончались.
На месте происшествия находятся десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи.
В полиции сообщили, что нападающий был застрелен.
Издание The Telegraph пишет, что правоохранители не исключают версию теракта.
Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR— Linda Sinclair (@lindajsinclair) June 26, 2020
Напомним, 21 июня в британском городке Рединг мужчина с ножом напал на прохожих во время манифестации против расизма, погибли трое людей.
Кроме того, в Бельгии совершили покушение на убийство бургомистра города Брюгге Дирка Де Фау, он получил ножевое ранение.
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Автор: РБК-Украина