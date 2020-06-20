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В Бельгии совершили покушение на мэра города

Новости » Происшествия     20.06.2020 - 18:12
В Бельгии совершили покушение на мэра города
Фото: человек с ножом (flickr.com/moscow-live)

Нападение совершили на бургомистра города Брюгге

В Бельгии совершили покушение на убийство бургомистра города Брюгге Дирка Дэ Фау. Глава города получил ножевое ранение.

Об этом сообщает новостное агентство RTBF.

Нападение произошло утром субботы рядом с юридической фирмой 62-летнего Дэ Фау. Неизвестный мужчина нанес удар ножом бургомистру в область шеи.

Раненого городского голову госпитализировали, ему уже сделали операцию. Сейчас его состояние стабильное.

Нападавшего арестовали. СМИ пишут, что преступник может быть бывшим клиентом юридической фирмы Дэ Фау, но пока эта информация не подтверждена. Также пишут, что нападавший может иметь проблемы с психикой.

Напомним, ранее в Словакии бывший ученик устроил резню в школе, в результате чего погиб заместитель директора учреждения.

Еще одно нападение с ножом произошло в Китае, где вооруженный мужчина ворвался в школу и ранил более 40 человек.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины БрюггенападениеБельгия
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