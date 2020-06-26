В результате нападения в Глазго пострадали шесть человек

Фото: в Глазго произошло нападение (twitter.com/ThatReilz)

Еще трое человек погибли, включая нападавшего

В результате нападения мужчины в центре шотландского города Глазго были ранены шесть человек. Ранее сообщалось о трех убитых, среди которых нападавший.

Об этом сообщает полиция Шотландии в Twitter.

При этом отмечается, что среди пострадавших сотрудник полиции, который находится в критическом состоянии.

"Человек, в которого выстрелил сотрудник полиции, умер. Еще шесть пострадавших получают лечение в больнице", - говорится в сообщении.

Update on incident in #Glasgow.



Follow @policescotland for the most up to date information. https://t.co/nxCOgzQLm7 — Greater Glasgow Police (@GreaterGlasgPol) June 26, 2020

В заявлении полицейского управления Большого Глазго говорится, что нападение не рассматривается как террористический акт. При этом в правоохранительных органах сообщили, что расследование по данному происшествию продолжается.

The incident in West George Street #Glasgow is not being treated as terrorism. The investigation is continuing. pic.twitter.com/DYJ5OcVzeO — Greater Glasgow Police (@GreaterGlasgPol) June 26, 2020

Напомним, сегодня в центре Глазго мужчина напал с холодным оружием на людей на территории гостиницы "Парк инн".

В последнее время в гостинице селили просителей убежища, ожидающих решения властей Великобритании. В результате нападения погибли три человека, включая нападавшего.

Добавим, что 21 июня в британском городке Рединг мужчина с ножом напал на прохожих во время манифестации против расизма, погибли трое людей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина