ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В результате нападения в Глазго пострадали шесть человек

Новости » Происшествия     26.06.2020 - 21:45
В результате нападения в Глазго пострадали шесть человек
Фото: в Глазго произошло нападение (twitter.com/ThatReilz)

Еще трое человек погибли, включая нападавшего

В результате нападения мужчины в центре шотландского города Глазго были ранены шесть человек. Ранее сообщалось о трех убитых, среди которых нападавший.

Об этом сообщает полиция Шотландии в Twitter.

При этом отмечается, что среди пострадавших сотрудник полиции, который находится в критическом состоянии.

"Человек, в которого выстрелил сотрудник полиции, умер. Еще шесть пострадавших получают лечение в больнице", - говорится в сообщении.

В заявлении полицейского управления Большого Глазго говорится, что нападение не рассматривается как террористический акт. При этом в правоохранительных органах сообщили, что расследование по данному происшествию продолжается.

Напомним, сегодня в центре Глазго мужчина напал с холодным оружием на людей на территории гостиницы "Парк инн".

В последнее время в гостинице селили просителей убежища, ожидающих решения властей Великобритании. В результате нападения погибли три человека, включая нападавшего.

Добавим, что 21 июня в британском городке Рединг мужчина с ножом напал на прохожих во время манифестации против расизма, погибли трое людей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Шотландиянападение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь