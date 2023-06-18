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ПАРЄ розгляне резолюцію про недопуск росіян на Олімпіаду-2024, - нардеп

Фото: заступниця голови депутатської фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)
Автор: Каріна Левицька

Парламентська асамблея Ради Європи проведе дебати й розгляне резолюцію про недопуск російських і білоруських атлетів на Олімпіаду-2024.

Про це розповіла заступниця голови депутатської фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, повідомляє РБК-Україна із посиланням на її сторінку в Facebook.

"Маємо серйозне завдання - проведення дебатів за терміновою процедурою та ухвалення резолюції щодо неучасті російських та білоруських атлетів на Олімпіаді 2024 в Парижі, яку готує Комітет ПАРЄ з питань культури, освіти, медіа та спорту, який я очолюю", - повідомила Кравчук.

За її словами, попередній драфт резолюції вже наповнений сильними формулюваннями, а тому вірогідно, що МОК таки отримає рекомендацію ПАРЄ щодо недопуску російських та білоруських спортсменів

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Наприкінці березня МОК рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, але за умови нейтралітету. Ця рекомендація стосується лише одиночних видів спорту.

Крім того, президент МОК Томас Бах заявляв, що олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом у руках міжнародної політики.

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