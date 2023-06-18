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ПАСЕ рассмотрит резолюцию о недопуске россиян на Олимпиаду-2024, - нардеп

Фото: заместитель председателя депутатской фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)
Автор: Карина Левицкая

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет дебаты и рассмотрит резолюцию о недопуске российских и белорусских атлетов на Олимпиаду-2024.

Об этом рассказала заместитель председателя депутатской фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Facebook .

"Есть серьезная задача - проведение дебатов по срочной процедуре и принятие резолюции о неучастии российских и белорусских атлетов на Олимпиаде 2024 в Париже, которую готовит Комитет ПАСЕ по вопросам культуры, образования, медиа и спорта, который я возглавляю", - сообщила Кравчук.

По ее словам, предварительный драфт резолюции уже наполнен сильными формулировками, а потому вероятно, что МОК таки получит рекомендацию ПАСЕ по недопуску российских и белорусских спортсменов

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В конце марта МОК рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, но при условии нейтралитета. Эта рекомендация касается только одиночных видов спорта.

Кроме того, президент МОК Томас Бах заявлял, что олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики.

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