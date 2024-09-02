Паралимпийские игры-2024: итоги дня 2 сентября и медальный зачет

Пятый соревновательный день на Паралимпиаде в Париже подошел к концу. Сборная Украины пополнила копилку восемью наградами.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина .

Украинские паралимпийцы завоевали 2 золотые награды, а также 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Паралимпийскими чемпионами стали пловец Денис Остапченко и бегун Игорь Цветов.

Какие медали 2 сентября завоевали украинцы на Паралимпиаде-2024

Открыл медальный день для сборной Украины Андрей Трусов. Он финишировал вторым на 400-метровке вольным стилем (класс S7). На решающих 50 м украинский пловец опередил конкурента в борьбе за "серебро" на 0.1 секунды.

Денис Остапченко победил в заплыве на 50 м на спине. Подиум по этой дисциплине оказался двойным для Украины. Сергей Паламарчук преодолел дистанцию третьим, а компанию украинцам на пьедестале почета составил немец Йозия Топф.

Следующий двойной успех отечественные паралимпийцы организовали на 50-метровке вольным стилем. Илья Яременко завоевал серебряную награду, а его соотечественник Алексей Вирченко получил "бронзу". Четвертым финишировал еще один украинец – Максим Веракса.

Бегун Игорь Цветов стал трехкратным чемпионом Паралимпийских игр. В забеге на 100 м он с личным рекордом опередил двух "нейтральных" соперников. Победное время украинца – 11.43 секунд.

Александр Литвиненко стал бронзовым призером Паралимпиады в прыжках в длину. Украинский паралимпиец прыгнул на 5.76 м. Такой же результат показал и представитель Бразилии, но финишировал вторым по дополнительным показателям.

Легкоатлетка Зоя Овсий выиграла "бронзу" в метании диска. Украинка отправила снаряд на 14.17 м. Отставние от золотой медалистки составило более 3 м. Впрочем, установленный Овсий на Паралимпийских играх в Токио олимпийский рекорд для категории F51 устоял.

Какое место Украины в медальном зачете по итогам 2 сентября

Сборная Украины поднялась на 10-е место в общем списке команд. Отечественные паралимпийцы в общей сложности завоевали 35 наград, в том числе 5 золотых медалей. В лидерах общего зачета остается Китай. Спортсмены из Поднебесной завоевали 42 золотых награды (85 в целом).

Лучшим в истории Паралимпийских игр остается выступление Украины в Рио-де-Жанейро. Там в 2016 году украинские параспортсмены завоевали 117 медалей (41 золотая) и заняли 3-е место в общем зачете. Зато на Паралимпиаде в Токио отечественные паралимпийцы финишировали на 6-й позиции, выиграв 98 наград (24 золотых).