ua en ru
Сб, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Паралімпіада-2024: підсумки дня 6 вересня та медальний залік

Париж, П'ятниця 06 вересня 2024 23:50
UA EN RU
Паралімпіада-2024: підсумки дня 6 вересня та медальний залік Фото: Паралімпійський чемпіон Єгор Дементьєв (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Антон Федорців

Черговий змагальний день на Паралімпійських іграх у Парижі завершився. Українські спортсмени поповнили національну скарбничку шістьма нагородами.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

У п'ятницю вітчизняні параатлети завоювали 6 нагород. Золоту медаль здобув велосипедист Єгор Дементьєв.

Які медалі 6 вересня здобули українці на Паралімпійських іграх-2024

Першою нагороду виграла Людмила Даниліна. Вона фінішувала другою у бігу на 1500 м із персональним рекордом. "Срібло" Парижа стала третьою паралімпійською медаллю українки в кар'єрі.

У чоловічому настільному тенісі Максим Ніколенко завоював бронзову нагороду. У рамках 1/2 фіналу він драматично поступився китайцю Шуаї Жао. Ця медаль стала другою для України в дисципліні, а Віктор Дідух ще позмагається за "золото" в пінг-понгу.

Єгор Дементьєв став паралімпійським чемпіоном у велоспорті. Він переміг у груповій шосейній гонці. Організаторам довелося скористатися фотофінішем, щоб розподілити нагороди. Українець випередив опонентів на цілий корпус велосипеда.

Фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва здобула бронзову медаль Паралімпіади. У поєдинку за 3-тє місце в індивідуальному турнірі шпажисток вона здолала представницю Гонконгу. Фінальний рахунок – 15:6 на користь української спортсменки.

Плавець Денис Остапченко став срібним призером Ігор. Він фінішував другим у запливі на 50 м вільним стилем. За крок від подіуму завершив змагання ще один українець – Сергій Паламарчук.

Нарешті Данило Чуфаров завоював ще одне "срібло" для України в плаванні. Він дістався фінішу другим на стометрівці батерфляєм. На Паралімпійських іграх-2024 українець виграв чотири нагороди.

Яке місце України в медальному заліку за підсумками 6 вересня

У загальному заліку команд збірна України опустилася на 8-ме місце. Вітчизняні параатлети загалом завоювали 67 нагород, зокрема 16 золотих. Беззаперечним лідером залишається Китай. Представники Піднебесеної здобули 188 медалей (83 – "золото"), а Сполучене Королівство та США вже суттєво відстають.

Паралімпіада-2024: підсумки дня 6 вересня та медальний залік

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Паралімпійські ігри 2024
Розклад змагань
Розклад змагань
Медальний залік України
Медальний залік України
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог