Паралімпіада-2024: підсумки дня 6 вересня та медальний залік
Черговий змагальний день на Паралімпійських іграх у Парижі завершився. Українські спортсмени поповнили національну скарбничку шістьма нагородами.
Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.
У п'ятницю вітчизняні параатлети завоювали 6 нагород. Золоту медаль здобув велосипедист Єгор Дементьєв.
Які медалі 6 вересня здобули українці на Паралімпійських іграх-2024
Першою нагороду виграла Людмила Даниліна. Вона фінішувала другою у бігу на 1500 м із персональним рекордом. "Срібло" Парижа стала третьою паралімпійською медаллю українки в кар'єрі.
У чоловічому настільному тенісі Максим Ніколенко завоював бронзову нагороду. У рамках 1/2 фіналу він драматично поступився китайцю Шуаї Жао. Ця медаль стала другою для України в дисципліні, а Віктор Дідух ще позмагається за "золото" в пінг-понгу.
Єгор Дементьєв став паралімпійським чемпіоном у велоспорті. Він переміг у груповій шосейній гонці. Організаторам довелося скористатися фотофінішем, щоб розподілити нагороди. Українець випередив опонентів на цілий корпус велосипеда.
Фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва здобула бронзову медаль Паралімпіади. У поєдинку за 3-тє місце в індивідуальному турнірі шпажисток вона здолала представницю Гонконгу. Фінальний рахунок – 15:6 на користь української спортсменки.
Плавець Денис Остапченко став срібним призером Ігор. Він фінішував другим у запливі на 50 м вільним стилем. За крок від подіуму завершив змагання ще один українець – Сергій Паламарчук.
Нарешті Данило Чуфаров завоював ще одне "срібло" для України в плаванні. Він дістався фінішу другим на стометрівці батерфляєм. На Паралімпійських іграх-2024 українець виграв чотири нагороди.
Яке місце України в медальному заліку за підсумками 6 вересня
У загальному заліку команд збірна України опустилася на 8-ме місце. Вітчизняні параатлети загалом завоювали 67 нагород, зокрема 16 золотих. Беззаперечним лідером залишається Китай. Представники Піднебесеної здобули 188 медалей (83 – "золото"), а Сполучене Королівство та США вже суттєво відстають.
До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.
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