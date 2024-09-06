Фінал US Open, принади Ліги націй та коронація Вуельти: анонс вихідних у спорті
Старт фіналістів Євро-2024 у Лізі націй УЄФА, вирішальний матч Відкритого чемпіонату США з тенісу, ралійний етап чемпіонату світу та фінальний відрізок культової велобагатоденки відбудуться в прийдешній вікенд.
Короткий анонс головних спортивних подій найближчих вихідних – у матеріалі РБК-Україна.
Ірландія – Англія
7 вересня, 19:00, Дублін, "Авіва Стедіум", трансляція на MEGOGO
Фіналіст Євро-2024 розпочне новий розіграш Ліги націй з надпринципового протистояння. Непрості взаємини з Ірландією забезпечать англійській збірній "теплий" прийом у Дубліні. "Три леви" вийдуть на поле з новим наставником. Лі Карслі з приставкою в. о. тренуватиме Англію мінімум у вересні. На офіційному рівні збірна Ірландії не перетиналася з англійцями з часу відбору до Євро-1992. Тоді команди двічі зіграли внічию (по 1:1), а на турнір поїхали "Три леви".
Сабаленко – Пегула
7 вересня, 23:00, Нью-Йорк, Стадіон Артура Еша, трансляція на Eurosport
Підійшов до фіналу останній мейджор року. На титул у жіночому розряді претендуватиме господарка кортів. Джессіка Пегула на шляху до першого в кар'єрі фіналу Grand Slam здолала не лише низку міцних суперниць, а й першу ракетку світу Ігу Свьонтек. Утім, фінальна опонентка вкрай незручна для неї. Аріні Сабаленко з Білорусі за лічені тижні до US Open вона поступилася в Цинциннаті. Проте, торішній фінал мейджора та програла представниці США Корі Гауфф.
Ралі Греції Акрополіс
8 вересня, 08:16, Ламія, "Інохорі", телетрансляція на каналі "Перший автомобільний"
Чемпіонат світу з ралі цього тижня гостюватиме в Греції. У суботу провідні ралісти здолають фінальні три спецділянки. Розпочнуть в селі Інохорі, звідки проїдуть майже 17,5 км. Загалом же впродовж неділі грецьким бездоріжжям лідер загального заліку Тьєррі Нювіль ("Хюндай") та інші подолають понад півсотні кілометрів. Бельгієць – фаворит 10-го етапу року. Конкуренцію складуть передусім француз Себастьян Ож'є з "Тойоти" та ще один пілот "Хюндая" – Отт Танак.
Фуенкарраль-Ель-Пардо – Мадрид
8 вересня, 17:00, Мадрид, "Дістріто Телефоніка", телетрансляція на Eurosport
Фінальний відрізок третього гранд-туру 2024-го подолають елітні велосипедисти. Вони прямуватимуть в серце столиці Іспанії. Стартовим пунктом 22-кілометрового етапу стане передмістя Мадрида. Попиватиме ж чемпіонське ігристе переможець на Гран-Віа – головній вулиці міста. Особливістю цьогорічного фіналу Вуельти стане фінішна лінія перед штаб-квартирою "Телефоніки". Телекомунікаційна компанія, пов'язана з велоспортом спонсорськими угодами, святкує 100-ліття.
Швейцарія – Іспанія
8 вересня, 21:45, Женева, "Стад де Женев", трансляція на MEGOGO
Чемпіон Європи розпочне сходження до нових вершин у Столиці світу. На березі мальовничого Женевського озера "Фурія Роха" зустрінеться зі збірною Швейцарії. Підопічні Мурата Якіна стали одним із відкриттів Євро-2024, але драматично програли англійцям у чвертьфіналі. Помстилася за швейцарську команду саме Іспанія. Успіх на полях Німеччини ствердив піренейців найтитулованішими на континентальних першостях. Тепер же час стати двічі переможцем Ліги націй.
До слова, нещодавно підготували прев'ю Ліги націй 2024/25 за участі збірної України.
Нагадаємо, раніше пригадали історію протистоянь України з майбутніми суперниками в Лізі націй.
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