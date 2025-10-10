У ПАР розслідують, як їх деталі могли опинитись у російських дронах, - Bloomberg

Уряд ПАР розслідує, як електронне обладнання, вироблене в країні, потрапило до російських безпілотників, що використовувалися для атак на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агентства, йдеться про лазерний далекомір виробництва Lightware Optoelectronics Ltd., який, за словами компанії, не призначений для військового використання.

Компанія звинуватила "недобросовісних" покупців у використанні обладнання в російських безпілотниках і заявила, що це не підпадає під сферу компетенції Національного комітету з контролю над озброєннями.

Зазначається, що лазерний далекомір можна використовувати для вимірювання відстаней та ініціювання детонації.

Досі офіційно незрозуміло, як Росія отримала це обладнання, яке не призначене для військового використання. Згідно із законодавством ПАР, компанії заборонено експортувати зброю до країни, яка бере участь у активному конфлікті, без дозволу Національного комітету з контролю над озброєннями.

"Ми глибоко стурбовані тим, що одна з технологій, які ми підтримуємо, була знайдена в такому недобросовісному застосуванні. Дуже прикро, що виробники компонентів не мають засобів для повного відстеження кінцевого використання своєї продукції", – сказала Саманта Покрой, генеральний директор Sanari Capital.