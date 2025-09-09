Мав понад 30 іноземних деталей: з’явились нові дані про “Іскандер”, який вдарив по Кабміну
"Іскандер", що вдарив по Кабміну, містив понад 30 іноземних деталей, у тому числі американського, британского та японського виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Facebook уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.
"Горіло пальне. Бойова частина не спрацювала, попередньо внаслідок ураження ракети. Всі точні відповіді будуть", - написав він.
За словами Власюка, аналогічний досліджений "Іскандер" містить:
35 компонентів американського виробництва,
- 1 – японського,
- 1 – британського,
- 1 – швейцарського,
- 5 – білоруського,
- 57 – російського.
Серед іноземних виробників – Texas Instruments, Analog Devises та Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія), АТ "Інтеграл" (білорусь), АТ "Мікрон", АТ "Виробнича асоціація "Стріла", АТ "Ангстрем", АТ "Дослідницько-конструкторське бюро "Ексітон", "Карачевський завод "Електродеталь" (РФ).
"Порівняно з ракетами попередніх років, стало менше компонентів з Європи і США, а більше - Росія і Білорусь. Вся інформація була надана партнерам для санкційного реагування", - зауважив Власюк.
Раніше РБК-Україна повіломляло, що російські окупанти в ніч на 7 вересня використали для удару по будівлі Кабінету міністрів не дрон-камікадзе "Шахед", а крилату ракету "Іскандер".
Бойова частина ракети не вибухнула. Пожежа на верхніх поверхах Кабміну виникла внаслідок загоряння ракетного палива.
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова також повідомляла, що росіяни використовували для удару "Іскандер".
"Я бачила це на власні очі: Путін точно знає, що робить. Балістична ракета "Іскандер", яка уразила Кабінет міністрів, була націлена саме туди - в саме серце уряду України. Нам показали значні залишки самої ракети. І безліч осколків, що залишилися від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер", - зазначила вона.
8 вересня інформацію про удар "Іскендером" підтвердили в Офісі президента.