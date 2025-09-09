ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Мав понад 30 іноземних деталей: з’явились нові дані про “Іскандер”, який вдарив по Кабміну

Київ, Вівторок 09 вересня 2025 03:53
UA EN RU
Мав понад 30 іноземних деталей: з’явились нові дані про “Іскандер”, який вдарив по Кабміну Фото: наслідки удару по будівлі Кабміну (facebook.com/kmathernova)
Автор: Марина Балабан

"Іскандер", що вдарив по Кабміну, містив понад 30 іноземних деталей, у тому числі американського, британского та японського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Facebook уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

"Горіло пальне. Бойова частина не спрацювала, попередньо внаслідок ураження ракети. Всі точні відповіді будуть", - написав він.

За словами Власюка, аналогічний досліджений "Іскандер" містить:

35 компонентів американського виробництва,

  • 1 – японського,
  • 1 – британського,
  • 1 – швейцарського,
  • 5 – білоруського,
  • 57 – російського.

Серед іноземних виробників – Texas Instruments, Analog Devises та Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія), АТ "Інтеграл" (білорусь), АТ "Мікрон", АТ "Виробнича асоціація "Стріла", АТ "Ангстрем", АТ "Дослідницько-конструкторське бюро "Ексітон", "Карачевський завод "Електродеталь" (РФ).

"Порівняно з ракетами попередніх років, стало менше компонентів з Європи і США, а більше - Росія і Білорусь. Вся інформація була надана партнерам для санкційного реагування", - зауважив Власюк.

Раніше РБК-Україна повіломляло, що російські окупанти в ніч на 7 вересня використали для удару по будівлі Кабінету міністрів не дрон-камікадзе "Шахед", а крилату ракету "Іскандер".

Бойова частина ракети не вибухнула. Пожежа на верхніх поверхах Кабміну виникла внаслідок загоряння ракетного палива.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова також повідомляла, що росіяни використовували для удару "Іскандер".

"Я бачила це на власні очі: Путін точно знає, що робить. Балістична ракета "Іскандер", яка уразила Кабінет міністрів, була націлена саме туди - в саме серце уряду України. Нам показали значні залишки самої ракети. І безліч осколків, що залишилися від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер", - зазначила вона.

8 вересня інформацію про удар "Іскендером" підтвердили в Офісі президента.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України искандеры
Новини
Ворог атакував Запоріжжя БпЛА: в ОВА показали наслідки (фото). Є поранена
Ворог атакував Запоріжжя БпЛА: в ОВА показали наслідки (фото). Є поранена
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України