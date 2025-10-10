ua en ru
В ЮАР расследуют, как их детали могли оказаться в российских дронах, - Bloomberg

Пятница 10 октября 2025 10:30
В ЮАР расследуют, как их детали могли оказаться в российских дронах, - Bloomberg Фото: в ЮАР расследуют, как их детали могли оказаться в российских дронах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство ЮАР расследует, как электронное оборудование, произведенное в стране, попало в российские беспилотники, которые использовались для атак на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, речь идет о лазерном дальномере производства Lightware Optoelectronics Ltd., который, по словам компании, не предназначен для военного использования.

Компания обвинила "недобросовестных" покупателей в использовании оборудования в российских беспилотниках и заявила, что это не подпадает под сферу компетенции Национального комитета по контролю над вооружениями.

Отмечается, что лазерный дальномер можно использовать для измерения расстояний и инициирования детонации.

До сих пор официально непонятно, как Россия получила это оборудование, которое не предназначено для военного использования. Согласно законодательству ЮАР, компании запрещено экспортировать оружие в страну, которая участвует в активном конфликте, без разрешения Национального комитета по контролю над вооружениями.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что одна из технологий, которые мы поддерживаем, была найдена в таком недобросовестном применении. Очень жаль, что производители компонентов не имеют средств для полного отслеживания конечного использования своей продукции", - сказала Саманта Покрой, генеральный директор Sanari Capital.

Анализ вражеской техники

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на четвертом году полномасштабной войны РФ продолжает получать иностранные компоненты для изготовления оружия.

Мы писали, что специалисты раскрыли технические характеристики крылатой ракеты S8000 "бандероль", которая может использоваться с ударных вертолетов Ми-28Н.

Также Главное управление разведки обнародовало техническую "распаковку" нового российского ударного беспилотника V2U, который активно применяется на Сумском направлении. Особенность аппарата - автономный выбор целей благодаря искусственному интеллекту.

РБК-Украина сообщало, что "Искандер", который ударил по Кабмину, содержал более 30 иностранных деталей. В ракете нашли запчасти американского, британского и японского производства.

