В ЮАР расследуют, как их детали могли оказаться в российских дронах, - Bloomberg

Правительство ЮАР расследует, как электронное оборудование, произведенное в стране, попало в российские беспилотники, которые использовались для атак на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным агентства, речь идет о лазерном дальномере производства Lightware Optoelectronics Ltd., который, по словам компании, не предназначен для военного использования.

Компания обвинила "недобросовестных" покупателей в использовании оборудования в российских беспилотниках и заявила, что это не подпадает под сферу компетенции Национального комитета по контролю над вооружениями.

Отмечается, что лазерный дальномер можно использовать для измерения расстояний и инициирования детонации.

До сих пор официально непонятно, как Россия получила это оборудование, которое не предназначено для военного использования. Согласно законодательству ЮАР, компании запрещено экспортировать оружие в страну, которая участвует в активном конфликте, без разрешения Национального комитета по контролю над вооружениями.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что одна из технологий, которые мы поддерживаем, была найдена в таком недобросовестном применении. Очень жаль, что производители компонентов не имеют средств для полного отслеживания конечного использования своей продукции", - сказала Саманта Покрой, генеральный директор Sanari Capital.