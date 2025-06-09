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ГУР "розпакувало" новий ворожий дрон V2U: як Росія створює ШІ-зброю

Понеділок 09 червня 2025 09:05
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ГУР "розпакувало" новий ворожий дрон V2U: як Росія створює ШІ-зброю Фото: Розвідка показала, з чого зроблено новий російський ударний дрон V2U (gur.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Головне управління розвідки оприлюднило технічну "розпаковку" нового російського ударного безпілотника V2U, який активно застосовується на Сумському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Особливість апарата - автономний вибір цілей завдяки штучному інтелекту.

Обчислювальна система дрона побудована на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, що використовує потужний модуль NVIDIA Jetson Orin. Саме він відповідає за аналіз зображень і цілевказання.

Попри заяви про “вітчизняну розробку”, більшість комплектуючих V2U - іноземного походження. Безпілотник має GPS-модуль лише в одному екземплярі, ймовірно, через ефективну роботу українських систем радіоелектронної боротьби.

Це може вказувати на використання альтернативної навігації - "комп’ютерного зору", коли дрон зіставляє зображення з камери з картами місцевості.

Також зафіксована можливість FPV-керування через LTE-зв’язок. У корпусі дрона виявлено модем Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, який працює з SIM-карткою українського оператора. Попри російське маркування, елементна база пристрою - китайська.

За даними розвідки, серед ключових комплектуючих - японський сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської Te Connectivity, двигуни й сервоприводи з Китаю, а також SSD і далекоміри, виготовлені у КНР.

Під час розслідування виявлено чотири компанії, дві з яких зареєстровані в Росії, а ще дві - у Китаї. Саме вони займаються постачанням деталей і збіркою дронів.

Раніше ГУР розповідоло технічні характеристики інших типів російської зброї, зокрема крилатої ракети S8000 "бандероль".

Розробником ракети є підсанкційне акціонерне товариство "Кронштадт", а основним її носієм є безпілотний літальний апарат (БпЛА) "Оріон", який також виготовлений тією ж компанією. Зокрема ворог планує адаптувати ракету для застосування з ударних гелікоптерів Ми-28Н.

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ГУР Атака дронів
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