ЮАР рассматривает варианты, чтобы избежать ареста Путина по ордеру МУС, - Bloomberg

Правительство Южно-Африканской Республики получает юридические консультации по поводу того, как поступить с ордером Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина в случае, если он примет участие в саммите БРИКС в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Южная Африка подписала Римский статут, учредивший МУС, и обязана исполнить приказ об аресте российского диктатора.

"Мы ждем уточненного юридического заключения по этому вопросу. Мы обеспокоены положением народа Украины. Мы хотели бы быть в таком положении, когда мы могли бы продолжать взаимодействовать с обеими странами, чтобы убедить их в необходимости мира", - заявила министр международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор.

В то же время источники Bloomberg в МИД ЮАР заявили, что Претория вряд ли будет арестовывать какого-либо приезжающего главу государства. При этом они отметили, что правительство и правящий Африканский национальный конгресс рассматривают все варианты, чтобы избежать исполнения ордера на арест Путина.

Южная Африка заняла нейтральную позицию в отношении войны России с Украиной. Позиция правительства вызвала осуждение со стороны некоторых крупнейших торговых партнеров страны, включая США и Европейский союз, а также некоторых крупнейших банков страны.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Согласно решению суда теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признающих юрисдикцию МУС.

Ранее Sky News сообщал, что ЮАР обязана арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе.

При этом в самой ЮАР заявили, что знают о своих юридических обязательствах по поводу ордера на арест Путина.

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