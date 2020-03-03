Папу Римского проверили на коронавирус

Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

У Папы Римского нет коронавируса

Папу Римского Франциска, который в последние дни болен, проверили на коронавирус и получили отрицательный результат. Об этом сообщает римская газета Il Messaggero.

Пресс-служба Святого Престола пока не дала комментариев.

Напомним, 28 февраля Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу для начала Великого поста из-за болезни. До этого понтифик тесно общался с многотысячной толпой верующих в итальянском городе Бари. Среди прихожан было много людей в респираторных масках. Ряд СМИ писали, что Папа Римский мог заразиться коронавирусом.

Отметим, в Италии от коронавируса COVID-19 умерли 52 человека. По состоянию на 2 марта в Италии насчитывается 1835 человек, у которых диагностировали коронавирус.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что за сутки за пределами Китая было зарегистрировано почти в 9 раз больше случаев заражения, чем в самом Китае.

Вчера заявили о первых случаях инфицирования коронавирусом COVID-19: Саудовская Аравия, Тунис, Латвия, Сенегал, Иордания, Индонезия и Португалия. Всего инфекция распространилась на 67 стран.