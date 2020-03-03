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Папу Римського перевірили на коронавірус

Новини » Надзвичайні події     03.03.2020 - 09:25
Папу Римського перевірили на коронавірус
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

У Папи Римського немає коронавірусу

Папу Римського Франциска, який в останні дні хворий, перевірили на коронавірус і отримали негативний результат. Про це повідомляє римська газета Il Messaggero.

Прес-служба Святого Престолу поки не дала коментарів.

Нагадаємо, 28 лютого Папа Римський Франциск пропустив заплановану месу для початку Великого посту через хворобу. До цього понтифік тісно спілкувався з багатотисячним натовпом віруючих в італійському місті Барі. Серед прихожан було багато людей в респіраторних масках. Ряд ЗМІ писали, що Папа Римський міг заразитися коронавірусів.

Зазначимо, в Італії від коронавірусу COVID-19 померли 52 людини. Станом на 2 березня в Італії налічується 1835 осіб, у яких діагностували коронавірус.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що за добу за межами Китаю було зареєстровано майже в 9 разів більше випадків зараження, ніж в самому Китаї.

Вчора заявили про перші випадки інфікування коронавірусом COVID-19: Саудівська Аравія, Туніс Латвія, Сенегал, Йорданія, Індонезія та Португалія. Всього інфекція поширилася на 67 країн.

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