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Папа римский пропустит традиционные церковные мероприятия

Новости » Общество     01.03.2020 - 21:50
Папа римский пропустит традиционные церковные мероприятия
Фото: Папа Римский на встрече с прихожанами (elmundo.com.do)

Папа римский Франциск пропустит традиционные церковные мероприятия из-за простуды

Папа римский Франциск не будет участвовать в традиционной неделе духовных размышлений из-за простуды. Об этом он сообщил во время воскресной проповеди на площади Святого Петра, сообщает сайт Ватикана.

Сообщается, что Папа римский обратился к собравшимся на площади из окна ватиканского дворца. По его словам, он не сможет прибыть в город Аричча недалеко от Рима, где проходит мероприятие, из-за простуды.

"Прошу вас вознести молитвы за успех духовных размышлений", - сказал Папа римский и пообещал посвятить предстоящую неделю духовным размышлениям в Ватикане.

Речь идет о мероприятиях, которые Папа римский традиционно проводит вместе с членами Римской курии во время Великого поста.

Напомним, 28 февраля РБК-Украина писало, что Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу для начала Великого поста из-за болезни. Об этом заявил представитель Ватикана Маттео Бруни. Несколько дней назад понтифик тесно общался с многотысячной толпой верующих в итальянском городе Бари. Среди прихожан было много людей в респираторных масках.

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