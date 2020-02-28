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Папа Римский заболел после встречи с прихожанами в респираторных масках

Новости » В мире     28.02.2020 - 11:19
Папа Римский заболел после встречи с прихожанами в респираторных масках
Фото: Папа Римский на встрече с прихожанами (elmundo.com.do)

Представитель Ватикана заявил, что у Папы "легкое недомогание"

Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу для начала Великого поста из-за болезни. Об этом заявил представитель Ватикана Маттео Бруни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Несколько дней назад понтифик тесно общался с многотысячной толпой верующих в итальянском городе Бари. Среди прихожан было много людей в респираторных масках.

"Сегодня утром понтифик не отправился в базилику Святого Иоанна Латеранского для покаянной мессы с римским духовенством. Из-за легкого недомогания он предпочел остаться возле Сант-Марта. Другие обязанности выполняются регулярно", - заявили в Ватикане.

При этом там отказались отвечать на вопрос, проходил ли Папа Римский тест на коронавирус.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в Италии заразились почти 700 человек. Известно о 17 смертельных случаях. Всего в европейском регионе зафиксировано более 800 случаев инфицирования вирусом.

Также напомним, что РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам Европы.

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