UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Паперовий ІПН в Україні більше не потрібен: чим замінили документ

16:01 14.05.2026 Чт
2 хв
Його силу набуде документ у застосунку "Дія"
aimg Валерій Ульяненко aimg Дмитро Левицький
Фото: РНОКПП у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)

З четверга, 14 травня, українцям більше не потрібна окрема паперова картка платника податків.

Про це на Mintsyfra Summit у Києві заявила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, передає кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Читайте також: "Дія" розіслала тривожні push-сповіщення користувачам: у сервісі назвали причину збою

"Із 14 травня окрема паперова картка платника податків (РНОКПП) більше не потрібна", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Е-картка РНОКПП у застосунку "Дія" матиме таку ж юридичну силу.

Документ у застосунку має спеціальний QR-код, за допомогою якого держустанови та банки можуть верифікувати дані особи. Його можна швидко шерити через "Дію" прямо зі смартфона.

Фото: презентація Мінцифри (РБК-Україна)

Нагадаємо, в Україні з'явиться сервіс, який кардинально змінить формат взаємодії з податковою. Користувачі зможуть бачити не лише суми боргів, а й деталі про своє майно: землю, нерухомість і транспортні засоби.

Крім того, у "Дії" спростили процес перебронювання працівників ОПК та критично важливих підприємств для української армії. Тепер відповідь на заявку після виправлення облікових даних буде надходити протягом 24 годин.

Зазначимо, в Україні продовжується реалізація експериментального проєкту "Базова соціальна допомога". Громадяни отримали можливість швидко подати заявку на отримання єдиної виплати через застосунок "Дія".

РБК-Україна також писало, що проведення виборів через "Дію" в Україні точно не буде, оскільки застосунок не гарантує таємницю голосування. Крім того, розсилання повісток через застосунок також не планується.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МінцифраИПНДія