Паперовий ІПН в Україні більше не потрібен: чим замінили документ

З четверга, 14 травня, українцям більше не потрібна окрема паперова картка платника податків.
Про це на Mintsyfra Summit у Києві заявила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, передає кореспондент РБК-Україна з місця подій.
"Із 14 травня окрема паперова картка платника податків (РНОКПП) більше не потрібна", - йдеться у заяві.
Зазначається, що Е-картка РНОКПП у застосунку "Дія" матиме таку ж юридичну силу.
Документ у застосунку має спеціальний QR-код, за допомогою якого держустанови та банки можуть верифікувати дані особи. Його можна швидко шерити через "Дію" прямо зі смартфона.
Фото: презентація Мінцифри (РБК-Україна)
