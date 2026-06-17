Папа Римський зробив заяву про війну в Україні після атаки на Лавру

Папа Лев XIV закликав молитися за завершення війни після обстрілу росіянами 15 червня Києво-Печерської Лаври.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Папи Римського в X.
"Надходять болісні звістки щодо війни в Україні, яка й надалі розширюється. Багато невинних жертв, вбиті рятувальники, церкви та об’єкти культурної спадщини знищені вогнем", - зазначив він.
Лев XIV наголосив, що солідарний з пораненими й тими, хто оплакує своїх близьких, а також тими, хто "посеред насильства продовжує відважно служити життю".
"Прошу всіх молитися за те, щоб ця війна закінчилася. Просімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і уможливити справедливий і тривалий мир", - написав Папа Римський.
Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши 60 ракет і ударні безпілотники.
Однією з цілей окупантів став Успенський собор Києво-Печерської лаври. Внаслідок влучання дрона в дах храму спалахнула пожежа.
Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання, однак святиня зазнала пошкоджень. Зокрема, постраждали іконостас, настінні розписи та фрески.
Після обстрілу з території Лаври евакуювали старовинні ікони, антимінси та інші цінні богослужбові реліквії, які могли бути пошкоджені через наслідки атаки. Також комплекс тимчасово припинив прийом відвідувачів.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що удар по Лаврі мав на меті досягнення двох цілей. На думку експертів, таким чином російський диктатор прагнув досягти не лише військового, а й психологічного ефекту.