Папа Римский сделал заявление о войне в Украине после атаки на Лавру

"Поступают болезненные известия о войне в Украине, которая и дальше расширяется. Много невинных жертв, убиты спасатели, церкви и объекты культурного наследия уничтожены огнем", - отметил он.

Лев XIV подчеркнул, что солидарен с ранеными и теми, кто оплакивает своих близких, а также с теми, кто "посреди насилия продолжает отважно служить жизни".

"Прошу всех молиться о том, чтобы эта война закончилась. Просим Господа открыть пути диалога, погасить ненависть и сделать возможным справедливый и прочный мир", - написал Папа Римский.

Что известно об ударе по Лавре

Напомним, в ночь на 15 июня Россия совершила массированную атаку на Киев, применив 60 ракет и ударные беспилотники.

Одной из целей оккупантов стал Успенский собор Киево-Печерской лавры. В результате попадания дрона в крышу храма вспыхнул пожар.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание, однако святыня получила повреждения. В частности, пострадали иконостас, настенные росписи и фрески.