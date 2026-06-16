Путін мав дві цілі: ISW пояснив, чому Росія атакувала Лавру

Масований удар Росії по Україні в ніч 15 червня, де приліт був в Успенський собор Києво-Печерської лаври, мав не лише військовий, а й психологічний ефект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни ( ISW ).

Аналітики вважають, що російський диктатор Володимир Путін використовує масштабні комбіновані атаки для тиску на цивільне населення України.

За оцінкою ISW, такі удари мають продемонструвати силу Росії та водночас посіяти страх серед українців.

"Путін застосовує масштабні пакети ударів проти Києва, намагаючись зламати волю України до боротьби, а також приховати свою слабкість, зокрема нездатність захистити російську територію, включаючи столицю Росії, від глибоких ударів України", - йдеться у звіті.

Росія вигадала нову версію удару по Лаврі та звинуватила Україну

Також російський інформаційний простір намагається відвернути свою провину - звинувачуючи Україну, або виправдовуючи удари як військову необхідність.

Зокрема, Міноборони РФ заявило, нібито "підтверджені повідомлення" вказують на те, що українська ракета-перехоплювач Patriot вразила Києво-Печерську лавру.

Представники України оперативно спростували ці звинувачення. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що уламки зенітної ракети на землі дійсно могли з'явитися внаслідок бойової роботи ППО, яка, ймовірно, перехопила ворожу надзвукову ракету "Циркон".

У Центрі протидії дезінформації при РНБО підтвердили, що Росія розпочала скоординовану атаку в інформпросторі.

Ворог намагається нав'язати світу два протилежних наративи: або українська армія сама руйнує свої історичні об'єкти, або ці пам'ятки є легітимними військовими цілями для російської армії.

Зауважимо, речниця Міністерства закордонних справ Росії зухвало Марія Захарова заявила, мовляв, Захід сфабрикував твердження про те, що країна-агресорка завдала удару по Києво-Печерській лаврі.

Окрім того, вона повторила твердження російського Міністерства оборони, що українська ракета-перехоплювач Patriot вразила це місце.

Інші російські чиновники також стверджували, що Україна інсценувала удар по Києво-Печерській лаврі, і що Київ звинувачує Москву в ударі лише для того, щоб спровокувати відповідь.