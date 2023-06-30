Папа Римський заявив, що війна в Україні, здається, "не має кінця"

"Трагічна реальність цієї війни, яка, здається, не має кінця, вимагає від усіх спільних творчих зусиль, щоб уявити і прокладати шляхи миру", - сказав Папа релігійній делегації Константинопольського Патріарха.

У подальшій заяві Ватикану йдеться, що посланник Папи Римського, італійський кардинал Маттео Зуппі, завершив свої консультації в Москві, де він зустрівся з одним із радників російського диктатора Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою РПЦ патріархом Кирилом.

"(Візит був - ред.) спрямований на визначення гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити шляхи до миру", - йдеться в повідомленні. Додається, що будуть вжиті подальші кроки, але подробиць не наводиться.

Взаємодія України та Ватикану

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Папа Римський зайняв неоднозначну позицію. Він намагався представити себе як миротворця та закликав до миру, при цьому нічого не говорячи про провину РФ.

Папа Римський також заявляв, що деокупація територій України нібито є "політичною проблемою".

У квітні Папа Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край "конфлікту". Проте в Офісі президента заявили, що Україні нічого не відомо про миротворчу місію Ватикану і влада не давала згоди на такі ініціативи.

У травні Зеленський зустрічався з Папою Римським і заявив, що Україні не потрібні посередники у війні. Натомість слід розробити план дій щодо справедливого миру в Україні.

Після цього Папа Римський Франциск доручив Дзуппі провести миротворчу місію, "щоб спробувати допомогти покласти край війні в Україні". Кардинал приїхав до Києва, де зустрівся із президентом. Вони обговорили українську формулу миру.

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