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Україна не знає про секретну миротворчу місію Ватикану і не давала згоди, - CNN

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Понеділок 01 травня 2023 21:59
Україна не знає про секретну миротворчу місію Ватикану і не давала згоди, - CNN Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні нічого не відомо про миротворчу місію Ватикану, про яку говорив Папа Римський Франциск. Влада країни не дала згоди на такі ініціативи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі CNN заявив неназваний український чиновник, близький до Офісу президента.

"Президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) не давав згоди на будь-які подібні обговорення від імені України. Якщо переговори і ведуться, то без нашого відома чи схвалення", - наводить видання слова чиновника.

Нагадаємо, раніше Папа Римський заявляв, що зараз Ватикан нібито проводить миротворчу місію, але поки що він не може розкрити її деталі.

Таку заяву понтифік зробив після свого візиту до Будапешта, де він зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та з митрополитом Іларіоном, представником Російської православної церкви у Будапешті.

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