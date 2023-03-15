Папа Римский закликав до "поваги" через "виселення" УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври

Папа Римський Франциск закликав до "поваги" до релігійних об'єктів після розірвання договору щодо користування УПЦ МП Києво-Печерської Лаври.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

У своєму щотижневому зверненні Франциск попросив Росію та України поважати релігійні святині й похвалив людей, які присвячують своє життя молитві, "незалежно від того, якої вони конфесії".

Нещодавно Патріарх Кирил поскаржився Папі Римському й іншим релігійним лідерам через "утиски" ченців УПЦ МП та виселення їх з Києво-Печерської Лаври.