Папа Римский закликав до "поваги" через "виселення" УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври
Папа Римський Франциск закликав до "поваги" до релігійних об'єктів після розірвання договору щодо користування УПЦ МП Києво-Печерської Лаври.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
У своєму щотижневому зверненні Франциск попросив Росію та України поважати релігійні святині й похвалив людей, які присвячують своє життя молитві, "незалежно від того, якої вони конфесії".
Нещодавно Патріарх Кирил поскаржився Папі Римському й іншим релігійним лідерам через "утиски" ченців УПЦ МП та виселення їх з Києво-Печерської Лаври.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на початку грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України. Договір користування УПЦ МП Києво-Печерської Лаври розривається з 29 березня.
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