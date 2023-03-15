Папа Римский призвал к "уважению" из-за "выселения" УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры
Папа Римский Франциск призвал к "уважению" к религиозным объектам после расторжения договора о пользовании УПЦ МП Киево-Печерской Лавры.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В своем еженедельном обращении Франциск попросил Россию и Украину уважать религиозные святыни и похвалил людей, которые посвящают свою жизнь молитве, "независимо от того, какой они конфессии".
Недавно Патриарх Кирилл пожаловался Папе Римскому и другим религиозным лидерам из-за "притеснения" монахов УПЦ МП и выселения их из Киево-Печерской Лавры.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в начале декабря 2022 Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины. Договор пользования УПЦ МП Киево-Печерской Лавры расторгается с 29 марта.
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