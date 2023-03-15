Папа Римский призвал к "уважению" из-за "выселения" УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры

Папа Римский Франциск призвал к "уважению" к религиозным объектам после расторжения договора о пользовании УПЦ МП Киево-Печерской Лавры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В своем еженедельном обращении Франциск попросил Россию и Украину уважать религиозные святыни и похвалил людей, которые посвящают свою жизнь молитве, "независимо от того, какой они конфессии".

Недавно Патриарх Кирилл пожаловался Папе Римскому и другим религиозным лидерам из-за "притеснения" монахов УПЦ МП и выселения их из Киево-Печерской Лавры.