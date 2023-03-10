В Мінкульті підтвердили "виселення" УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври

Договір користування УПЦ МП Києво-Печерської Лаври розривається з 29 березня. Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченко.

"Сьогодні, 10.03.2023 року, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" направив Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічому монастирю) УПЦ попередження про розірвання договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", - повідомив Ткаченко.

За його совами, таке попередження обґрунтоване висновками Міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення Монастирем умов договору щодо використання державного майна.

Підставою на "виселення" УПЦ МП, за даними Мінкульту, стали зафіксовані порушення умов користування державним майном.

"Відповідно до визначеної правовим полем процедури, від завтра працюватимуть робочі групи, утворені Заповідником, з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд", - додав міністр.