Папа Римський закликав Путіна до жесту заради миру з Україною
Папа Римський Лев XIV зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Понтифік закликав главу Кремля сприяти миру з Україною.
Про це заявив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
За словами Бруні, Папа і диктатор обговорили гуманітарну ситуацію, а також необхідність надання допомоги там, де це необхідно.
"Папа закликав Росію зробити жест, що сприяє миру, наголосивши на важливості діалогу для встановлення позитивних контактів між сторонами і пошуку рішень конфлікту", - додав директор прес-служби Святого Престолу.
При цьому під час розмови Папа Римський і Путін також обговорили зусилля з обміну полоненими, що тривають, і значення роботи, яку в цьому напрямку проводить кардинал Маттео Марія Дзуппі, архієпископ Болоньї.
"Папа Лев згадав патріарха Кирила, подякувавши йому за привітання, отримані на початку свого понтифікату, і наголосив, що спільні християнські цінності можуть стати світлом, яке допомагає шукати мир, захищати життя та прагнути до справжньої релігійної свободи", - розповів Бруні.
Розмова Папи і Путіна
Нагадаємо, телефонний дзвінок Папи Римського Лева XIV і російського диктатора Володимира Путіна відбувся вчора, 4 червня.
Прес-служба Кремля у своєму повідомленні вказала, що глава Кремля скаржився понтифіку на нібито "теракти України".
Також Путін запевняв, що він "зацікавлений у досягненні миру з Україною політико-дипломатичним шляхом".
При цьому про заклик Папи до Путіна зробити мирний жест Кремль не згадав.
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