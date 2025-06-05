Папа Римський закликав Путіна до жесту заради миру з Україною

Про це заявив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News .

За словами Бруні, Папа і диктатор обговорили гуманітарну ситуацію, а також необхідність надання допомоги там, де це необхідно.

"Папа закликав Росію зробити жест, що сприяє миру, наголосивши на важливості діалогу для встановлення позитивних контактів між сторонами і пошуку рішень конфлікту", - додав директор прес-служби Святого Престолу.

При цьому під час розмови Папа Римський і Путін також обговорили зусилля з обміну полоненими, що тривають, і значення роботи, яку в цьому напрямку проводить кардинал Маттео Марія Дзуппі, архієпископ Болоньї.

"Папа Лев згадав патріарха Кирила, подякувавши йому за привітання, отримані на початку свого понтифікату, і наголосив, що спільні християнські цінності можуть стати світлом, яке допомагає шукати мир, захищати життя та прагнути до справжньої релігійної свободи", - розповів Бруні.