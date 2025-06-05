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Папа Римський закликав Путіна до жесту заради миру з Україною

Ватикан, Четвер 05 червня 2025 15:57
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Папа Римський закликав Путіна до жесту заради миру з Україною Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Папа Римський Лев XIV зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Понтифік закликав главу Кремля сприяти миру з Україною.

Про це заявив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

За словами Бруні, Папа і диктатор обговорили гуманітарну ситуацію, а також необхідність надання допомоги там, де це необхідно.

"Папа закликав Росію зробити жест, що сприяє миру, наголосивши на важливості діалогу для встановлення позитивних контактів між сторонами і пошуку рішень конфлікту", - додав директор прес-служби Святого Престолу.

При цьому під час розмови Папа Римський і Путін також обговорили зусилля з обміну полоненими, що тривають, і значення роботи, яку в цьому напрямку проводить кардинал Маттео Марія Дзуппі, архієпископ Болоньї.

"Папа Лев згадав патріарха Кирила, подякувавши йому за привітання, отримані на початку свого понтифікату, і наголосив, що спільні християнські цінності можуть стати світлом, яке допомагає шукати мир, захищати життя та прагнути до справжньої релігійної свободи", - розповів Бруні.

Розмова Папи і Путіна

Нагадаємо, телефонний дзвінок Папи Римського Лева XIV і російського диктатора Володимира Путіна відбувся вчора, 4 червня.

Прес-служба Кремля у своєму повідомленні вказала, що глава Кремля скаржився понтифіку на нібито "теракти України".

Також Путін запевняв, що він "зацікавлений у досягненні миру з Україною політико-дипломатичним шляхом".

При цьому про заклик Папи до Путіна зробити мирний жест Кремль не згадав.

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