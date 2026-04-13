Папа Римский ответил Трампу после его обвинений

Лев ответил, что не хочет вступать в дебаты с Трампом, но будет продолжать выступать против войны.

"Я не буду вступать в дебаты. Вещи, о которых я говорю, не задумываются как атака против кого-то. Приглашаю всех людей искать пути для построения мостов к миру и примирению, искать способы избегать войны всегда, когда это возможно", - сказал понтифик.

Святейший Отец заверил, что не боится давления со стороны президента Соединенных Штатов. Он будет продолжать распространять основные месседжи.

"Я не боюсь администрации Трампа и не боюсь громко озвучивать послание Евангелия - для чего, как я считаю, я здесь и есть, для чего есть церковь. Мы не политики, мы не занимаемся внешней политикой с такой же перспективной, как он возможно это понимает", - заявил Папа Римский.