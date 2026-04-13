Папа Римский ответил Трампу после его обвинений

13:49 13.04.2026 Пн
2 мин
Понтифик рассказал, боится ли он давления из Белого дома
aimg Ирина Глухова
Папа Римский ответил Трампу после его обвинений Фото: Папа Римский Лев XIV и президент США Дональд Трамп (Коллаж РБК-Украина)

Папа Римский Лев XIV отреагировал на резкую критику президента США Дональда Трампа, заявив, что продолжит высказываться относительно войны в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Ватикана, которое приводит CNN.

Читайте также: Какие "красные линии" очертили США для Ирана: появились подробности требований Трампа

Лев ответил, что не хочет вступать в дебаты с Трампом, но будет продолжать выступать против войны.

"Я не буду вступать в дебаты. Вещи, о которых я говорю, не задумываются как атака против кого-то. Приглашаю всех людей искать пути для построения мостов к миру и примирению, искать способы избегать войны всегда, когда это возможно", - сказал понтифик.

Святейший Отец заверил, что не боится давления со стороны президента Соединенных Штатов. Он будет продолжать распространять основные месседжи.

"Я не боюсь администрации Трампа и не боюсь громко озвучивать послание Евангелия - для чего, как я считаю, я здесь и есть, для чего есть церковь. Мы не политики, мы не занимаемся внешней политикой с такой же перспективной, как он возможно это понимает", - заявил Папа Римский.

Что предшествовало

Напомним, вечером в воскресенье 12 апреля президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Папу Римского Льва XIV, назвав его "слабым в вопросах преступности" и "ужасным во внешней политике".

В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что ему "не нравится Папа, который готов сказать, что это ок (дать Ирану) обладать ядерным оружием".

Также президент США приписал себе избрание Льва.

В последнее время понтифик выступал с осуждением эскалации конфликта на Ближнем Востоке и призвал политиков сесть за стол переговоров, "а не за стол, где принимаются решения о смертоносных действиях".

В частности, 29 марта Лев XIV сказал, что Бог отвергает молитвы лидеров, которые начинают войны и имеют "руки, полные крови".

Это было необычно жесткое заявление на фоне того, что война с Ираном вошла во второй месяц.

