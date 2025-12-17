Папа Римський потрапив до рейтингу Vogue: ось його найстильніший look (фото)

Папа Римський Лев XIV потрапив до списку 55 найстильніших людей 2025 року за версією відомого модного журналу. Особливу увагу привернув один його образ.

Яким образом підкорив Папа Римський, розповідає РБК-Україна з посиланням на Vogue .

Найстильніший образ Папи Римського 2025

Його найкращим аутфітом визнали наряд з першої появи в ролі Папи на центральному балконі собору Святого Петра. Там він постав у червоній атласній моцетті та вишитій золотом столі.

Моцетта - це коротка накидка до ліктя, що символізує владу, а стола - верхнє літургійне вбрання, колір якого змінюється відповідно до церковного календаря.

На ньому також був нагрудний хрест на золотому шовковому шнурку, а під літургійним вбранням традиційна альба.

Лев XIV відновив використання традиційних червоних шкіряних черевиків. Його попередник Франциск відмовився від них на користь чорних туфель.

Він увійшов до рейтингу разом із відомими спортсменами, акторами, співаками та моделями, серед яких Розалія, Ріанна, Памела Андерсон, Дженніфер Лоуренс та Дженна Ортега.

Папа Римський (фото: Getty Images)

Чому Лев XIV опинився у модному списку Vogue

Автори виділили його унікальний підхід до церковного стилю. Він відійшов від скромних смаків свого попередника, Папи Франциска. Натомість зберіг традицію носити вишукані літургійні шати, виготовлені за канонами папського вбрання.

Понтифік підкорив світ культурними ініціативами. Він запрошував до Ватикану легендарних актрис, серед яких Моніка Беллуччі та Кейт Бланшетт.

Припускається, що так він намагався осучаснити імідж Церкви та, можливо, реалізувати власну любов до кіномистецтва.

Нагадаємо, нового Папу Римського обрали у травні 2025 року після смерті Папи Франциска. Ним став американський кардинал Роберт Френсіс Прево, який прийняв ім'я Лев XIV. Він став першим в історії Папою, народженим у США.