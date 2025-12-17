ua en ru
Папа Римский попал в рейтинг Vogue: вот его самый стильный look (фото)

Среда 17 декабря 2025 19:22
Папа Римский попал в рейтинг Vogue: вот его самый стильный look (фото) Папа Римский Лев XIV (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Папа Римский Лев XIV попал в список 55 самых стильных людей 2025 года по версии известного модного журнала. Особое внимание привлек один его образ.

Каким образом покорил Папа Римский, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Vogue.

Самый стильный образ Папы Римского 2025 года

Его лучшим аутфитом признали наряд с первого появления в роли Папы на центральном балконе собора Святого Петра. Там он предстал в красной атласной моцетте и вышитом золотом столе.

Моцетта - это короткая накидка до локтя, символизирующая власть, а стола - верхнее литургическое одеяние, цвет которого меняется в соответствии с церковным календарем.

На нем также был нагрудный крест на золотом шелковом шнурке, а под литургическим одеянием традиционная альба.

Лев XIV возобновил использование традиционных красных кожаных ботинок. Его предшественник Франциск отказался от них в пользу черных туфель.

Он вошел в рейтинг вместе с известными спортсменами, актерами, певцами и моделями, среди которых Розалия, Рианна, Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Дженна Ортега.

Папа Римский попал в рейтинг Vogue: вот его самый стильный look (фото)Папа Римский (фото: Getty Images)

Почему Лев XIV оказался в модном списке Vogue

Авторы выделили его уникальный подход к церковному стилю. Он отошел от скромных вкусов своего предшественника, Папы Франциска. Зато сохранил традицию носить изысканные литургические одеяния, изготовленные по канонам папского наряда.

Понтифик покорил мир культурными инициативами. Он приглашал в Ватикан легендарных актрис, среди которых Моника Беллуччи и Кейт Бланшетт.

Предполагается, что так он пытался осовременить имидж Церкви и, возможно, реализовать собственную любовь к киноискусству.

Напомним, нового Папу Римского избрали в мае 2025 года после смерти Папы Франциска. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который принял имя Лев XIV. Он стал первым в истории Папой, рожденным в США.

