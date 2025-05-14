Папа Лев XIV може приїхати в Україну? Що говорять у Ватикані

Новому Папі Римському Леву XIV, імовірно, ще передчасно відвідувати Київ. Він поки що не може дати відповідь на запрошення президента Володимира Зеленського.

Про це заявив державний секретар Святого Престолу П'єтро Паролін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

"Ні, це передчасно (йдеться про візит в Україну - ред.), було запрошення від президента Зеленського, тепер Папа думатиме, що робити, але як я можу сказати "так" чи "ні"?" - заявив Паролін. На його думку, навіть сам понтифік навряд чи погодиться або відмовиться від візиту на даний момент.