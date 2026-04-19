Папа Римський Лев виступив проти експлуатації ресурсів Африки

"Занадто часто ваші землі використовуються для того, щоб щось дати, або, що ще частіше, щоб щось забрати. Необхідно розірвати цей ланцюг інтересів, який зводить реальність і саме життя до простого товару", - сказав Папа Римський під час візиту до столиці Анголи.

Він наголосив, що така "хижацька логіка" приносить страждання, смерть і соціальні та економічні катастрофи в усіх куточках світу". З цієї причини глава Римо-католицької церкви закликав до наступного:

"(Закликаю до - ред.) справедливої моделі співіснування, вільної від форм поневолення, які нав'язують еліти, що мають величезне багатство і хибні радощі", - резюмував він.

Зазначимо, що свій візит до Африки Папа Лев розпочав з Алжиру, де зустрівся з президентом країни і говорив про необхідність миру та прощення.

Перед відвідинами Анголи, третього за величиною виробника нафти в Африці, він побував у Камеруні, де закликав до діалогу і примирення між сепаратистами в англомовних регіонах країни та урядом.

Візит понтифіка на континент завершиться вже наступного тижня, в Екваторіальній Гвінеї.