Папа Римський відповів, чи відносить Трампа до "жменьки тиранів", які шкодять людству

Папа Римський Лев XIV заявив, що його промова з критикою "жменьки тиранів", які спустошують Землю війною та експлуатацією, була написана задовго до початку перепалки з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Понтифік у суботу поспілкувався з журналістами на борту свого літака, що летів з Камеруну до Анголи в рамках його 11-денного турне по Африці. Лев XIV прагнув прояснити ситуацію щодо його промови на початку тижня, в якій він розкритикував "жменьку тиранів", які спустошують Землю війною та експлуатацією.

Його промова була виголошена на мирній зустрічі в Баменді, Камерун. Місто є епіцентром сепаратистського конфлікту, який вирує в західному англомовному регіоні країни вже майже десять років.

Отже, за словами Папи Римського, його фраза про тиранів, як і сама промова загалом, були написані два тижні тому, задовго до початку критики з боку Трампа.

Понтифік наголосив на тому, що його проповідь не спрямована проти американського президента, а відображає ширше євангельське послання миру.

При цьому, коментуючи свої слова щодо іранської війни, Лев XIV зазначив, що дискусія з Трампом "зовсім не в його інтересах", однак проповідувати слово Боже він збирається і надалі.

"Існує певний наратив, який не був точним у всіх своїх аспектах, але через політичну ситуацію, що виникла, коли в перший день поїздки президент Сполучених Штатів зробив деякі коментарі про мене", - сказав глава католицької церкви.

"Багато з того, що було написане з того часу, було радше коментарем до коментаря, спробою інтерпретувати сказане", - додав він.

Що передувало

Трамп почав висловлюватись про Папу Римського в соцмережі Truth Social у ніч на 12 квітня, розкритикувавши його проповіді про мир на тлі вируючої війнив Ірані. Президент США звинуватив Лео у поблажливості до злочинності, прихильності до лівих і заявив, що перший американський понтифік завдячує своїм обранням саме йому.

Лев XIV у своїй проповіді в Камеруні послідовно закликав до миру та діалогу, а також засудив використання релігійного виправдання війни. При цьому він назвав погрозу Трампа знищити іранську цивілізацію "дійсно неприйнятною".

Ватикан своєю чергою наголосив, що коли Папа Римський проповідує про мир, він має на увазі всі війни, що спустошують планету, а не лише іранський конфлікт.

"І все ж, як виявилося, на це дивилися так, ніби я намагаюся знову посперечатися з президентом, що зовсім не в моїх інтересах", - сказав понтифік.