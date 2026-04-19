Папа Римский Лев выступил против эксплуатации ресурсов Африки

"Слишком часто ваши земли используются для того, чтобы что-то дать, или, что еще чаще, чтобы что-то забрать. Необходимо разорвать эту цепь интересов, которая сводит реальность и саму жизнь к простому товару", - сказал Папа Римский во время визита в столицу Анголы.

Он подчеркнул, что такая "хищническая логика" приносит страдания, смерть и социальные и экономические катастрофы во всех уголках мира". По этой причине глава Римско-католической церкви призвал к следующему:

"(Призываю к - ред.) справедливой модели сосуществования, свободной от форм порабощения, навязываемых элитами, обладающими огромным богатством и ложными радостями", - резюмировал он.

Отметим, что свой визит в Африку Папа Лев начал с Алжира, где встретился с президентом страны говорил о необходимости мира и прощения.

Перед посещением Анголы, третьего по величине производителя нефти а Африке, он побывал в Камеруне, где призвал к диалогу и примирению между сепаратистами в англоязычных регионах страны и правительством.

Визит понтифика на континент завершится уже на следующей неделе, в Экваториальной Гвинее.