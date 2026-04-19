Папа Римский Лев выступил против эксплуатации ресурсов Африки

Папа Лев XIV во время визита в африканские страны осудил эксплуатацию ресурсов континента. Он предупредил, что такая практика является рецептом для недовольства и потрясений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Слишком часто ваши земли используются для того, чтобы что-то дать, или, что еще чаще, чтобы что-то забрать. Необходимо разорвать эту цепь интересов, которая сводит реальность и саму жизнь к простому товару", - сказал Папа Римский во время визита в столицу Анголы.
Он подчеркнул, что такая "хищническая логика" приносит страдания, смерть и социальные и экономические катастрофы во всех уголках мира". По этой причине глава Римско-католической церкви призвал к следующему:
"(Призываю к - ред.) справедливой модели сосуществования, свободной от форм порабощения, навязываемых элитами, обладающими огромным богатством и ложными радостями", - резюмировал он.
Отметим, что свой визит в Африку Папа Лев начал с Алжира, где встретился с президентом страны говорил о необходимости мира и прощения.
Перед посещением Анголы, третьего по величине производителя нефти а Африке, он побывал в Камеруне, где призвал к диалогу и примирению между сепаратистами в англоязычных регионах страны и правительством.
Визит понтифика на континент завершится уже на следующей неделе, в Экваториальной Гвинее.
Напомним, около недели назад президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой Папы Римского Льва, назвав его "слабым в вопросах преступности" и "ужасным по внешней политике". Он подчеркнул, что не хочет Папу, который допускает возможность наличия ядерного оружия у Ирана.
Через несколько дней после этой критики понтифик сделал заявление, в котором раскритиковал "тиранов", которые тратят "миллиарды на убийства и разрушения".
Хотя вчера пояснил, что его речь с критикой "горстки тиранов", которые опустошают Землю войной и эксплуатацией, была написана задолго до перепалки с Трампом.