Папа Лев II заявив про відхід Католицької церкви від акценту на ЛГБТ та одностатеві шлюби

"Єдність чи розділення Церкви не повинні обертатися навколо сексуальних питань", - сказав Лев II на прес-конференції під час свого рейсу додому в четвер, відповідаючи на запитання про те, як Церква ставиться до одностатевих шлюбів.

Експерти вважають, що така позиція понтифіка мложе виявитися довгостроковою для 1,4 мільярда членів Церкви.

"Я вважаю, що є набагато важливіші та важливіші питання, такі як справедливість, рівність... які мали б пріоритет перед цим конкретним питанням", - сказав він.

Маріанна Дадді-Берк, виконавча директорка Dignity USA, групи, яка підтримує ЛГБТ-католиків, назвала зауваження Папи "дуже значною та назрілою переорієнтацією пріоритетів".

Священики та єпископи світової Церкви давно наголошують на її вченні щодо сексуальних питань, включаючи заборону абортів, контролю народжуваності та одностатевих шлюбів, як на головних пріоритетах.

Папа Римський заявив також, що підтримує знакове рішення покійного Папи Франциска від 2023 року, яке дозволяє пасторам давати благословення одностатевим парам неофіційно, поза ритуальною службою та в кожному окремому випадку.

Але Лев II сказав, що хоче надати пріоритет іншим етичним питанням і не хоче, щоб благословення були ще більше формалізовані.

"Якщо вийти за рамки цього сьогодні, я думаю, що ця тема може спричинити більше розбрату, ніж єдності", - сказав 70-річний понтифік.

Преподобний Джеймс Кінан, науковець Бостонського коледжу, назвав підхід Лева новим для світової Церкви.

"Папа стверджує, що Ватикан має ієрархію питань, і сприйняття того, що питання сексуальності мають єдиний пріоритет, не відповідає дійсності", - сказав Кінан, єзуїтський священик, який заснував глобальну мережу католицьких науковців, що зосереджені на етичних питаннях.

Він додав також, що "це явно розсудливе судження понтифіка... що питання благословення одностатевих шлюбів не повинні затьмарювати більш нагальні виклики диктатур та війни".

Як відомо, католицька Церква вчить, що сексуальні стосунки поза гетеросексуальним шлюбом є гріховними. Її вчення свідчить про те, що люди з одностатевим потягом повинні намагатися бути цнотливими.