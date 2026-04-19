Папа Римський Лев виступив проти експлуатації ресурсів Африки

05:42 19.04.2026 Нд
2 хв
Чому понтифік зайняв принципову позицію?
aimg Едуард Ткач
Папа Римський Лев виступив проти експлуатації ресурсів Африки Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)

Папа Лев XIV під час візиту до африканських країн засудив експлуатацію ресурсів континенту. Він попередив, що така практика є рецептом для невдоволення та потрясінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Занадто часто ваші землі використовуються для того, щоб щось дати, або, що ще частіше, щоб щось забрати. Необхідно розірвати цей ланцюг інтересів, який зводить реальність і саме життя до простого товару", - сказав Папа Римський під час візиту до столиці Анголи.

Він наголосив, що така "хижацька логіка" приносить страждання, смерть і соціальні та економічні катастрофи в усіх куточках світу". З цієї причини глава Римо-католицької церкви закликав до наступного:

"(Закликаю до - ред.) справедливої моделі співіснування, вільної від форм поневолення, які нав'язують еліти, що мають величезне багатство і хибні радощі", - резюмував він.

Зазначимо, що свій візит до Африки Папа Лев розпочав з Алжиру, де зустрівся з президентом країни і говорив про необхідність миру та прощення.

Перед відвідинами Анголи, третього за величиною виробника нафти в Африці, він побував у Камеруні, де закликав до діалогу і примирення між сепаратистами в англомовних регіонах країни та урядом.

Візит понтифіка на континент завершиться вже наступного тижня, в Екваторіальній Гвінеї.

Останні події з Папою Римським

Нагадаємо, близько тижня тому президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою Папи Римського Лева, назвавши його "слабким у питаннях злочинності" і "жахливим щодо зовнішньої політики". Він підкреслив, що не хоче Папу, який допускає можливість наявності ядерної зброї в Ірану.

За кілька днів після цієї критики понтифік зробив заяву, в якій розкритикував "тиранів", що витрачають "мільярди на вбивства та руйнування".

Хоча вчора пояснив, що його промова з критикою "жменьки тиранів", які спустошують Землю війною та експлуатацією, була написана задовго до перепалки з Трампом.

