"Единство или разделение Церкви не должны вращаться вокруг сексуальных вопросов", - сказал Лев II на пресс-конференции во время своего рейса домой в четверг, отвечая на вопрос о том, как Церковь относится к однополым бракам.

Эксперты считают, что такая позиция понтифика мложе оказаться долгосрочной для 1,4 миллиарда членов Церкви.

"Я считаю, что есть гораздо более важные и важные вопросы, такие как справедливость, равенство... которые имели бы приоритет перед этим конкретным вопросом", - сказал он.

Марианна Дадди-Берк, исполнительный директор Dignity USA, группы, которая поддерживает ЛГБТ-католиков, назвала замечание Папы "очень значительной и назревшей переориентацией приоритетов".

Священники и епископы мировой Церкви давно отмечают ее учение по сексуальным вопросам, включая запрет абортов, контроля рождаемости и однополых браков, как на главных приоритетах.

Папа Римский заявил также, что поддерживает знаковое решение покойного Папы Франциска от 2023 года, которое позволяет пасторам давать благословение однополым парам неофициально, вне ритуальной службы и в каждом отдельном случае.

Но Лев II сказал, что хочет отдать приоритет другим этическим вопросам и не хочет, чтобы благословения были еще больше формализованы.

"Если выйти за рамки этого сегодня, я думаю, что эта тема может вызвать больше раздора, чем единства", - сказал 70-летний понтифик.

Преподобный Джеймс Кинан, ученый Бостонского колледжа, назвал подход Льва новым для мировой Церкви.

"Папа утверждает, что Ватикан имеет иерархию вопросов, и восприятие того, что вопросы сексуальности имеют единственный приоритет, не соответствует действительности", - сказал Кинан, иезуитский священник, который основал глобальную сеть католических ученых, сосредоточенных на этических вопросах.

Он добавил также, что "это явно здравомыслящее суждение понтифика... что вопрос благословения однополых браков не должны затмевать более насущные вызовы диктатур и войны".

Как известно, католическая Церковь учит, что сексуальные отношения вне гетеросексуального брака являются греховными. Ее учение свидетельствует о том, что люди с однополым влечением должны стараться быть целомудренными.