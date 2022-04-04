Папа Франциск прокомментировал свой возможный визит в Украину
Папа Римский Франциск снова прокомментировал возможность своей поездки в Украину в разговоре с журналистами. Он отметил, что не исключает своего визита в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avvenire.
"Я доступен. Меня спросили, планируется ли поездка в Украину, я сказал: этот вопрос рассматривается. Но я не знаю, можно ли это сделать, удобно ли это делать, к лучшему ли это, и должен ли я это делать", - заявил Папа Римский.
Понтифик также отметил, что готов сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну.
"Каждая война рождается несправедливостью. Например, инвестирование в покупку оружия - это военная схема. Спустя 70 лет после Второй мировой войны мы забыли об этом, и поэтому модель войны снова навязалась. Также была проделана большая работа Организацией Объединенных Наций, но потом мы об этом забыли. Мы не привыкли мыслить образцом мира", - добавил Папа Римский Франциск.
Напомним, Папа Римский призвал остановить войну пока она не стерла историю человечества.
Мы также писали о том, что президент Владимир Зеленский поговорил с Папой Римским и пригласил его в Украину.
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